Có thể bạn quan tâm
Phóng sự

Cù Lao Dung ứng phó với triều cường

Tin địa phương

Cần Thơ đối mặt với thiên tai và chuẩn bị triều cường tháng 8

Người TP cần biết

Người thành phố cần biết 7/7/2025

Tin địa phương

Phải sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập cục bộ khu vực nội ô

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Bài viết khác

Cù Lao Dung ứng phó với triều cường

Cần Thơ đối mặt với thiên tai và chuẩn bị triều cường tháng…

Người thành phố cần biết 7/7/2025

1 của 239