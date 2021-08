THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 ngày 03/8/2021)

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ thông báo:

Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm của ngành Y tế thành phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có: 83 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó:

– 02 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

– 81 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa.

Đã truy vết 215 F1, 56 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết.

– Trong ngày, có 31 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

– Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm test nhanh 1.979 mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 3.001 trường hợp.

– Số trường hợp đang cách ly tập trung: 2.980 người. Lũy tích đến nay có 6.499 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.

– Số người đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà: 5.747 người. Lũy tích đến nay có 66.385 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian: (từ ngày 19/7/2021 đến ngày 03/8/2021) như sau:

1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gồm:

– Số 12/25; số 38/27/17, đường Nguyễn Trãi; số 93; 94, đường Hai Bà Trưng, phường Tân An

– Số 15/27/24, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân An

– Số 22/23/15, đường Mạc Đỉnh Chi, phường An Cư

– Số 40A1, Khu vực 5, phường An Bình

– Số 41, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Nghiệp

– Số 42/21; 118/26B, đường Trần Phú, phường Cái Khế

– Số 4/27/15, đường CMT8, phường Cái Khế

– Số 6/92; 6/112; 6/118; Khu vực 3, đường Sông Hậu, phường Cái Khế

– Số 99/6, đường CMT8, phường An Hoà

– Số 162/115, đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú

– Số 190/15/14, đường 30/4, phường Hưng Lợi

– Nhà trọ QC, Khu dân cư 3A, phường An Bình

– Số 4C/1, Hẻm 1, Khu vực 3, phường An Khánh

2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ gồm:

– Số 5, Tổ 34, Khu vực 5, phường Hưng Phú

– Khu vực Phú Xuân, phường Phú Thứ

3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm:

– Số 386G/6, Khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa

– Số 16B/7, Hẻm 8, Khu vực 1, phường Trà Nóc

– Ngân hàng TMCP BĐLV chi nhánh Cần Thơ, Trà Nóc, Bình Thuỷ

– Số 36; 50/4; 54/10; 64; 80, đường Thái Thị Nhạn, phường An Thới

– Số 39A; 122/4/26, đường Nguyễn Thông, phường An Thới

– Số 75/19, Khu vực 1, phường An Thới

– Số 19, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới

– Số 95/42/6, Hẻm 90, đường CMT8, phường An Thới

– Hẻm 85, Khu vực 7, phường An Thới

4. Các địa điểm thuộc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ gồm:

– Khu vực Bình Hòa; Khu vực Thới Lợi; Khu vực Thới Thuận; Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới

– Khu vực Thới Hoà, phường Thới An

– Khu vực Tân Qui, phường Trường Lạc

5. Các địa điểm thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ gồm:

– Ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai

– Ấp Đông Thắng, xã Đông Bình

– Ấp Trung Hoá, xã Trường Xuân A

– Ấp Trường Khương A, xã Trường Xuân B

– Ấp Phú Thọ; ấp Thanh Nhung; ấp Thới Ninh, xã Trường Xuân

– Ấp Trường Hưng; ấp Thới Xuân; ấp Trường Bình, xã Trường Thắng

6. Các địa điểm thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ gồm:

– Ấp Qui Lân 7, xã Thạnh Quới

Đề nghị khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:

1. Đường dây nóng Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19: (0292)1022

2. Ngành Y tế Cần Thơ: 1900888670

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 0907.736736

4. Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ: 02923.823103-0913.616742-0903.647397

5. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ: 0913.759837 – 0966.691818

6. Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ: 0966.651818

7. Số điện thoại các quận, huyện có liên quan điểm nguy cơ COVID-19

– TTYT quận Ninh Kiều 0936.220979

– TTYT quận Bình Thủy 0907.507767-0918.710573

– TTYT quận Cái Răng 0966.431818

– TTYT quận Ô Môn 0919.149778

– TTYT Huyện Thới Lai 0901.086861

– TTYT Huyện Vĩnh Thạnh 0394.132073

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Không ra ngoài khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai trên địa bàn thành phố.