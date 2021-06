Ngày 15/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử. Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bản in, bản điện tử được kỳ vọng sẽ tham gia tích cực vào việc quảng bá và xây dựng thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khẳng định được vị thế, vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong hệ thống các trường đại học ở trong nước và quốc tế.



Lễ ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông; PGS,TS. Nguyễn Đức Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên Giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Lý luận Chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điều hành Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện (tham dự buổi lễ trực tuyến trên Microsoft Teams).

Sau thời gian tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, xây dựng, thiết kế giao diện Tạp chí điện tử và thực hiện các thủ tục trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giấy phép hoạt động cho Tạp chí. Ngày 13/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cấp Giấy phép xuất bản mới số 213/GP-BTTTT cho Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo đó, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/năm; Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề 02 số/năm; Tạp chí in tiếng Anh 02 số/năm và Tạp chí điện tử (ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh). Đây là bước ngoặt ghi dấu ấn và khẳng định bước trưởng thành quan trọng của Tạp chí qua gần 27 năm hoạt động và phát triển.



GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tặng hoa chúc mừng Tạp chí. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)



Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điều hành Học viện PGS,TS. Phạm Minh Sơn tặng hoa chúc mừng Tạp chí. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông cho biết: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông bản in tiếng Việt số thường kỳ, số chuyên đề, Tạp chí in tiếng Anh và Tạp chí điện tử là bộ phận cấu thành cơ quan ngôn luận và diễn đàn khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; là sự kết hợp của các phương thức xuất bản truyền thống và hiện đại, có chức năng công bố, giới thiệu, thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị truyền thông, báo chí và truyên truyền; là diễn đàn khoa học về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, báo chí truyền thông.

Trong quá trình phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đang và sẽ tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, trong đó, việc giao lưu và hội nhập ngày càng được đẩy mạnh. Tạp chí sẽ đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tạp chí nghiên cứu, trao đổi học thuật, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu khoa học; là diễn đàn tri thức, giáo dục… dành cho tri thức, các nhà nghiên cứu khoa học, học viên, sinh viên về lĩnh vực lý luận chính trị và báo chí, truyền thông nói riêng cũng như các khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hoạt động theo Luật Báo chí, Tạp chí đã và đang tích cực tham gia vào mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng, là một địa chỉ tin cậy trên mặt trận lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa và báo chí truyền thông của Đảng, có uy tín trong giới nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội, là một trong những ấn phẩm được đánh giá cao trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh và báo chí khối Đảng.



PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông công bố Giấy phép xuất bản mới và ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)

Thay mặt lãnh đạo Học viện, PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điều hành Học viện ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực Hội đồng Biên tập, Ban biên tập và đội ngũ biên tập viên của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trong thời gian qua khi đã nỗ lực cho ra mắt được Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử.

Để gánh vác trọng trách của một tạp chí khoa học chuyên ngành đáp ứng sự phát triển chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS,TS. Phạm Minh Sơn yêu cầu trong thời gian tới, Tạp chí cần năng động, sáng tạo hơn nữa để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mình. Đặc biệt, với Tạp chí điện tử cần nghiên cứu để có thể là đơn vị tham gia tích cực vào phát triển các ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống dữ liệu lớn, kết nối toàn cầu, dự báo và đón bắt các xu hướng mới nảy sinh của hoạt động báo chí, không chỉ trong khuôn khổ những nội dung có tính đặc thù để phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo tại Học viện mà còn phục vụ nhiệm vụ tư vấn chính sách cho các cơ quan Đảng và Nhà nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng – văn hóa và báo chí truyền thông.



PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Điều hành Học viện phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Tổng biên tập của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện, nguyên lãnh đạo Tạp chí bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự ra đời của Tạp chí điện tử đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong chặng được phát triển của tạp chí.

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn mong rằng trong thời gian tới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục đầu tư hơn nữa về nguồn kinh phí và nhân lực để Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín, xứng đáng với vị thế là tạp chí khoa học uy tín hàng đầu của hệ thống báo chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam nói chung và tiếp tục vươn ra thế giới.



GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử. (Ảnh: Mai Nghiêm/Vietnam+)

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông là cơ quan ngôn luận và diễn đàn khoa học của của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích là tạp chí nghiên cứu, trao đổi học thuật, cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu khoa học; là diễn đàn tri thức, giáo dục, … dành cho trí thức, các nhà nghiên cứu khoa học, học viên, sinh viên về lĩnh vực lý luận chính trị và báo chí, truyền thông nói riêng cũng như về các KHXH&NV.

Tạp chí có Hội đồng Biên tập, Ban biên tập và đội ngũ biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, cùng với sự cộng tác nhiệt tình của hàng trăm tác giả, cộng tác viên có chất lượng trong hàng chục năm qua đã góp phần tạo nên thương hiệu, bản sắc mang tên Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. Chất lượng nội dung Tạp chí được đảm bảo, hình thức ổn định, biên tập vĩ mô ngày càng đạt chuẩn.

Độc giả có thể truy cập và xem Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông điện tử thông qua các tên miền như sau: https://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/; https://llcttt.vn/; https://llcttt.edu.vn/; https://lyluanchinhtrivatruyenthong.online/).

Tin, ảnh: Mai Nghiêm