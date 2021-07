THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2021)

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ thông báo:

Qua công tác giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và kết quả điều tra, truy vết, xét nghiệm của ngành Y tế thành phố Cần Thơ đã ghi nhận trên địa bàn thành phố hiện có: 76 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó:

– 13 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

– 29 trường hợp trong khu cách ly.

– 34 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan (đã truy vết 173 F1, 69 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra, truy vết), đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được chuyển đến các cơ sở y tế cách ly và điều trị.

– Trong ngày, có 13 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

– Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm test nhanh 1.798 mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 2.749 trường hợp.

Tại thành phố Cần Thơ, tính đến 17h00 ngày 28/7/2021:



– Số trường hợp mắc COVID-19 tính từ ngày 08/7/2021 đến nay: 1.023 người

– Số trường hợp đang cách ly tập trung: 2.840 người. Lũy tích đến nay có 5.776 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương.

– Số người đang cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn: 5.668 người.

Lũy tích đến nay có 64.181 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian: (từ ngày 14/7/2021 đến ngày 27/7/2021) như sau:

1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gồm:

– Số 24/64, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế

– Số 1/27F; Số 2/117A , đường Mậu Thân, Khu vực 5, phường An Hoà

– Số 12/25; 12/27; 15/25; 18/42; 38/27/35A; 48/11; 48/62; 48/26A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An

– Khách sạn NK, phường Tân An

– Số 39/1, đường 3/2, phường Xuân Khánh

– Số 2/47/11B, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà

– Đường Huỳnh Cương, phường An Cư

– Số 32B, đường số 2, KDC Cái Sơn Hàng Bàng, phường An Bình

2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ gồm:

– Số B315, Khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh

– Số 954B, tổ 11, khu vực 2, phường Hưng Phú

– Số 208, tổ 26, khu vực 4, phường Hưng Phú

– Số 387F/4B, tổ 5, phường Hưng Phú

3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ gồm:

– Khu vực 1, phường Trà Nóc

– Hẻm 8, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc

– Số 49A/15B, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy

4. Các địa điểm huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ gồm:

– Xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai

– Ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng

– Ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh

– Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân

5. Các địa điểm thuộc quận Ô Môn, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ gồm:

– Khu vực Thới Ngươn A; Thới Ngươn B; khu vực Thới Hoà, phường Phước Thới, quận Ô Môn

– Khu vực Thới Phong, phường Thới An, quận Ô Môn

– Ấp Thới Bình, ấp Tân Hoà xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

Đề nghị khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:

1. Đường dây nóng Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19: (0292)1022

2. Ngành Y tế Cần Thơ: 1900888670

3. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: 0907.736736

4. Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ: 02923.823103-0913.616742-0903.647397

5. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ: 0913.759837 – 0966.691818

6. Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ: 0966.651818

7. Số điện thoại các quận, huyện có liên quan điểm nguy cơ COVID-19

– TTYT quận Ninh Kiều 0916.699559 – 0918.724682

– TTYT quận Bình Thủy 0907.507767-0918.710573

– TTYT quận Cái Răng 0966.431818

– TTYT quận Ô Môn 0919.149778

– TTYT Huyện Thới Lai 0901.086861

– TTYT Huyện Phong Điền 0345. 826562

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Không ra ngoài khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai trên địa bàn thành phố.