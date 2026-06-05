Giữ thế chủ công trên “mặt trận trọng yếu”

Khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống thông tin

Chỉ chưa đầy 1 năm (từ ngày 1/7/2025 – thời điểm cả nước triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh, xã), nước ta liên tiếp diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội của XIV); Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Cuộc bầu cử)… Sau thành công của Đại hội XIV và Cuộc bầu cử, những nhân sự ưu tú được Nhân dân tin tưởng bầu vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp; cùng hàng loạt quyết sách mới được nhanh chóng thực thi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Những thành quả lớn lao được các tầng lớp nhân dân và dư luận thế giới đánh giá là bước tiến vĩ đại của dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thế nhưng thời gian này, các thế lực thù địch càng cay cú ra sức chống phá thành quả cách mạng, tung tin giả để gây rối, làm nhiễu thông tin và gieo sự hoài nghi trong dư luận xã hội. Những luận điệu tinh vi “mất gốc“, “thiếu dân chủ“, “hợp thức hóa“… được chúng phủ lên mạng xã hội.

Các thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.

Với phương thức sử dụng trí trệ nhân tạo, cắt ghép tinh vi hình ảnh và lồng âm thanh giả… để hòng bóp méo, sai lệch và gây nhầm lẫn thông tin thật, giả, làm cho người tiếp cận khó phân biệt, từ đó làm giảm uy tín của các cá nhân và sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời đại số, núp bóng các nền tảng xuyên biên giới, những chiêu bài “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi và khó nhận biết hơn. Vì vậy, việc giữ được tốc độ truyền tin và khả năng điều tiết trung tâm trong dòng chảy thông tin được báo chí cách mạng xác định là cuộc đấu tranh sống còn trên không gian số – “mặt trận trọng yếu” để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng.

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đó là hơn 100 ngày đêm giữ mạch thông tin xuyên suốt từ Đại hội XIV của Đảng đến tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031, báo chí Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong vai trò định hướng và dẫn dắt dư luận xã hội, hàng loạt sản phẩm báo chí thể hiện sự linh hoạt, sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững niềm tin sau bầu cử, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Ở cấp Trung ương, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia như Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phát huy vai trò nòng cốt, định hướng chính trị, tư tưởng. Các cơ quan phát sóng, phát hành 14.645 sản phẩm báo chí, truyền thông về Đại hội XIV của Đảng. Trong thời gian diễn ra các sự kiện: Đại hội XIV của Đảng, triển khai Hội nghị Trung ương hai khóa XIV; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI được các cơ quan chủ lực tập trung tối đa nhân lực, thời lượng, kịp thời thông tin trên tất cả các nền tảng báo chí, tạo độ phủ rộng khắp, dẫn đầu.

Hòa cùng sự chuyển động của đất nước, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ nhanh chóng ổn định bộ máy sau hợp nhất, sáp nhập và vận hành hệ sinh thái báo chí đa phương tiện. Bám sát sự chỉ đạo, cơ quan tiên phong trong công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng: mở mới các tiết mục “Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; Tạp chí và chuyên mục “Đại hội XIV của Đảng – Niềm tin và Khát vọng”… Thực hiện 1.562 sản phẩm về Đại hội, riêng thông tin đăng tải trên hạ tầng số chiếm 44%.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Để kết nối thông tin xuyên suốt, các cơ quan báo chí 34 tỉnh, thành, cùng tiếp sóng, tường thuật trực tiếp các sự kiện từ các kênh VTV và VOV, tạo thành hệ sức mạnh truyền thông quốc gia như các Phiên khai mạc và Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chương trình phát thanh đặc biệt “Kỷ nguyên mới – tầm nhìn mới – Khát vọng lớn“; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng“; hay Cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử, với chủ đề “Niềm tin ngày hội non sông”… kịp thời lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa.

Với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ngay từ sớm Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ triển khai tuyên truyền đồng loạt trên các sản phẩm. Ra mắt Tạp chí “Hướng về ngày hội non sông”; Tiết mục “Hỏi đáp bầu cử – vấn đề cử tri quan tâm“; các clip hướng dẫn “Quy trình kiểm phiếu – Minh bạch từng lá phiếu“; phát sóng chương trình hành động của 170 ứng cử viên; Thực hiện 3 tập phim tài liệu: “Từ nghị trường đến lòng dân”; “Hội đồng nhân dân các cấp: Gần dân – sát việc” và “Tiếp nối niềm tin trong kỷ nguyên mới”…

Ngày bầu cử, cơ quan tổ chức Cầu phát thanh, truyền hình kết nối với gần 20 điểm, lan tỏa không khí Ngày hội toàn dân; thực hiện, đăng tải 5.687 sản phẩm. Trong đó, lượng tin, bài trên không gian số tăng lên 50%.

Đồng chí Lê Quang Tùng – Bí thư Thành ủy Cần Thơ bỏ biếu bầu.

Đồng chí Lê Quang Tùng – Bí thư Thành ủy Cần Thơ trả lời phỏng vấn báo chí.

Nhìn từ các sự kiện với những con số ấn tượng về sản phẩm phát hành… cho thấy sự vững vàng của nhịp cầu báo chí; sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ những người làm báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Bước đột phá bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng Đảng

Năm khởi đầu thế kỷ thứ hai của báo chí Việt Nam chứng kiến sự bứt phá và đổi mới trong toàn hệ thống báo chí nước nhà. Đầu tiên là trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục xác định: “Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, truyền thông; quản lý có hiệu quả an ninh mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Nghiên cứu xây dựng chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 23-25/3/2026.

Thứ hai là Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng ý chủ trương chuyển 3 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam từ cơ quan thuộc Chính phủ sang là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua đây, tăng cường sự lãnh đạo tập trung, trực tiếp, toàn diện thống nhất của Đảng với hoạt động của các cơ quan chủ lực quốc gia; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đến các tầng lớp nhân dân.

Quyết sách lớn này vừa thể hiện bước đổi mới về tư duy và phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị và truyền thông của Đảng khi tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc sử dụng nguồn lực chiến lực: thông tin – vừa là nhiệm vụ vừa tăng cường chức năng định hướng nhận thức, dẫn dắt dư luận, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, Đảng ta còn hướng đến việc kiến tạo hệ sinh thái báo chí – truyền thông mang tầm vóc quốc gia. Giai đoạn qua, 3 cơ quan này đều phân định nhiệm vụ trọng tâm trong từng loại hình báo chí gắn với thế mạnh riêng của mình. Nếu VOV là Tiếng nói của Đảng, VTV là cơ quan truyền hình quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn uy tín của cả khu vực và quốc tế. Khi sự phối hợp, hỗ trợ được tăng cường giữa các cơ quan này sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm chủ thông tin, đồng bộ trong tuyên truyền chiến lược, đảm bảo chủ quyền quốc gia trên không gian mạng…

Thời báo VTV trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm có tiêu đề: Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân.

Các trang điện tử của VOV và TTXVN.

Hơn hết, sự hình thành một hệ sinh thái báo chí đồng bộ sẽ khắc phục “tư duy riêng lẻ”, tránh sự phân tán thông tin và tạo độ phủ trên các nền tảng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội…), giúp người dùng mạng xã hội được tiếp cận thông tin nhanh, chính xác. Từ đây, các cơ quan báo chí chủ lực vừa tăng cường vị thế vừa làm mới và gia tăng sức ảnh hưởng trong kỷ nguyên số.

Trước đó, việc các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương sôi nổi thực hiện hợp nhất, sáp nhập và trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy quản lý đã chứng minh sự đúng đắn của chủ trương đưa báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan này đã phát huy tối đa lợi thế từng loại hình trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thể hiện tốt vai trò đặc thù của báo chí địa phương.

Chính sự liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa báo chí Trung ương và địa phương sẽ tạo ra hệ thống báo chí nhất quán. Từ đây, hai cấp độ báo chí – truyền thông đảm bảo mạch thông tin được xuyên suốt, hạn chế độ trễ, phân tán, nâng cao thế chủ động và phản ứng, vào cuộc của cả hệ thống báo chí quốc gia trước các vấn đề nóng, sự cố, phức tạp phát sinh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết làm việc với 5 cơ quan báo chí chủ lực quốc gia. Ảnh: TTXVN.

Mới đây, tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao sự định hướng, vai trò chủ công tạo thành một mặt trận thông tin với độ tin cậy cao, tuyên truyền thống nhất, hiệu quả… với các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu: “Các cơ quan báo chí cần xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung đa nền tảng, chủ động làm chủ không gian số. Hướng đến hình thành nền tảng số dùng chung giữa các cơ quan báo chí…”

Quang cảnh học Nghị quyết tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 1/7/2025 – hợp nhất, sáp nhập các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Ngày 1/4/2026 – các cơ quan báo chí chủ lực cấp trung ương VOV, VTV, TTXVN chính thức là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn và tái cấu trúc hệ thống báo chí không đơn thuần là sự thay đổi về tổ chức, mà thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự chủ động của Đảng trong xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là cơ quan ngôn luận, giữ thế chủ công trên “mặt trận trọng yếu”, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, lan tỏa các giá trị tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lê Ngọc Mai

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