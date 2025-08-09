Chủ thể OCOP nỗ lực “định vị” sản phẩm sau sáp nhập

THTPCT - Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động tại phường Thuận Hưng sau sáp nhập
Giám sát thực trạng tổ chức và hoạt động hành chính của các xã, phường sau sáp nhập
Sau sáp nhập, sản xuất công nghiệp tăng ở cả 34 địa phương
Nỗ lực phục vụ Nhân dân và đảm bảo ANTT ở xã, phường
