Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân

Đối ngoại nhân dân – sức mạnh từ lòng dân và tình hữu nghị quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay New Delhi trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 4/2/1958.

Đối ngoại nhân dân của Việt Nam có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ XX, gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ khi hoạt động tại Pháp, Người đã nhận thức sâu sắc vai trò của dư luận và nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, Người từng bước xây dựng mặt trận đoàn kết quốc tế rộng lớn, vận động sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền đối ngoại toàn diện Việt Nam, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại. Đối ngoại nhân dân không chỉ là cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc mà còn là phương thức hiệu quả để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tranh thủ sự đồng thuận quốc tế và huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Người luôn đề cao phương châm “thêm bạn, bớt thù”, lấy chân thành, thiện chí và nhân nghĩa làm nền tảng trong quan hệ quốc tế. Tư tưởng ấy được thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động ngoại giao của Người với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Đối ngoại nhân dân vì thế trở thành một kênh đặc biệt quan trọng để kết nối trái tim với trái tim, nhân dân với nhân dân, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân

Một trong những nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là luôn coi trọng vai trò và sức mạnh của nhân dân trong công tác đối ngoại. Theo Người, nhân dân là chủ thể của lịch sử, đồng thời là lực lượng tạo nên sức mạnh bền vững cho các mối quan hệ quốc tế. Chính vì vậy, đối ngoại nhân dân có lợi thế riêng mà các kênh đối ngoại khác khó có thể thay thế, đó là khả năng tác động bằng tình cảm, sự chân thành và lòng tin.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Người chủ trương đoàn kết nhân dân trong nước gắn liền với đoàn kết nhân dân thế giới, coi đây là điều kiện quan trọng để tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp cách mạng. Tư tưởng “bốn phương vô sản đều là anh em” hay phương châm “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh hơn hết” vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay.

Người cũng khẳng định sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mỗi kênh đối ngoại có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một nội dung quan trọng khác là phải huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đối ngoại. Theo Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của các tổ chức chuyên trách mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, từ các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân cho đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, Người luôn đề cao tính linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Các hình thức giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật, hoạt động nhân đạo hay vận động viện trợ quốc tế đều là những phương thức hiệu quả để tăng cường hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn nhà báo L’Unita của Đảng Cộng sản Italy, ngày 12/5/1959.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Cần Thơ

Là tổ chức nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Từ việc tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, tiếp nhận các đoàn khách quốc tế, đến việc vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tất cả đều hướng tới mục tiêu tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Thực hiện tư tưởng “thêm bạn, bớt thù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực duy trì và phát triển quan hệ với các hội hữu nghị song phương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, mạng lưới bạn bè quốc tế của thành phố ngày càng được mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, thân thiện, nghĩa tình và hội nhập.

Đặc biệt, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với vai trò cầu nối tin cậy giữa các tổ chức quốc tế và các đơn vị thụ hưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã góp phần triển khai nhiều chương trình, dự án thiết thực trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và hỗ trợ người yếu thế. Những kết quả này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Cần Thơ với bạn bè quốc tế.

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Phát huy sức mạnh tổng hợp và đổi mới hoạt động trong thời kỳ hội nhập

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp sức mạnh của các kênh đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Song song đó, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của các hội hữu nghị, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, tình nguyện viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế. Đây chính là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trước yêu cầu của thời đại số và hội nhập quốc tế sâu rộng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cũng đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên môi trường số, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Cần Thơ đến bạn bè quốc tế.

Các hoạt động giao lưu nhân dân được tổ chức theo hướng gần gũi, thiết thực, lấy người dân làm trung tâm. Thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hợp tác thanh niên, hoạt động nhân đạo và các chương trình hữu nghị quốc tế, tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Cần Thơ với nhân dân các nước ngày càng được củng cố và phát triển.

Tiếp tục lan tỏa giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại nhân dân

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những giá trị trong tư tưởng đối ngoại nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang tính thời sự sâu sắc. Đó là tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là phương châm lấy dân làm gốc; là nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa lợi ích dân tộc với trách nhiệm quốc tế.

Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, việc tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu về chính trị, tư tưởng mà còn là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hội nhập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố sẽ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân; chủ động tham gia các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học công nghệ; mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế; tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đối ngoại; đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Cần Thơ với vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 59-NQ/TW xác định nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đối ngoại nhân dân của đất nước.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ