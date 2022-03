THÔNG BÁO (v/v truy tìm người bị hại trong vụ án hình sự)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị can: Dương Văn Phơi, sinh ngày 01/01/1970 và Huỳnh Phước Toàn, sinh năm 1982. Cả 2 trú tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Quá trình điều tra xác định: Dương Văn Phơi và Huỳnh Phước Toàn đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản photo rồi đi tìm người bị hại để lừa bán đất. Các bị can nói với bị hại rằng có người bà con, người quen cho đất, đổi đất… và đang làm thủ tục sang tên, chuyển mục đích sử dụng đất; sang tên xong sẽ bán cho bị hại với giá rẻ. Khi bị hại đồng ý mua đất thì các bị can tìm nhiều cách như thuê người đóng giả, làm giấy tờ giả… để bị hại tin là việc cho đất, đổi đất, sang tên là có thật, từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thông báo ai là bị hại của các bị can Dương Văn Phơi và Huỳnh Phước Toàn với phương thức và thủ đoạn nêu trên thì đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ để được giải quyết.

Địa chỉ: số 9A Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Số điện thoại 0939.857.333, gặp điều tra viên Lê Văn Việt.