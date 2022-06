Thông báo: Công an huyện Thới Lai truy tìm đối tượng “trốn tránh nghĩa vụ quân sự”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đang truy tìm đối tượng Phan Nguyễn Khải, sinh ngày 19/7/1997, giới tính: Nam

Nơi đăng ký thường trú: ấp Thới Thuận, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

Số CMND: 362474805, cấp ngày 12/7/2012, nơi cấp: Công an TP. Cần Thơ

Từ khi tiếp nhận kiến nghị khởi tố về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo điều 332 Bộ luật hình sự do Ban chỉ huy quân sự huyện Thới Lai chuyển đến đối với Phan Nguyễn Khải; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai đã nhiều lần triệu tập nhưng Khải không đến làm việc. Khi trực tiếp đến nhà của Khải để xác minh thì gia đình không liên lạc được với Khải, không rõ đang ở đâu.

Nếu ai có thông tin về đối tượng Phan Nguyễn Khải xin liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ qua số điện thoại: 02923689113 hoặc đồng chí Lê Thuấn Phong – Điều tra viên, số điện thoại liên hệ: 0939000938.

