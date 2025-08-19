Có thể bạn quan tâm
Tin địa phương

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Tin địa phương

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô…

Bản tin 15h

Bản tin 15h ngày 18/8/2025

Tin địa phương

Khảo sát tiến độ chuẩn bị Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Bài viết khác

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công dự án Nhà máy…

Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đường ống…

Bản tin 15h ngày 18/8/2025

1 của 491