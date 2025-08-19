THTPCT - Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV
Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô…
Bản tin 15h ngày 18/8/2025
Khảo sát tiến độ chuẩn bị Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Δ
Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ khởi công dự án Nhà máy…
Họp Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án đường ống…
Bản tin 15h ngày 18/8/2025