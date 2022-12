Thông báo truy tìm chủ sở hữu

Ngày 29/11/2022, Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ kiểm tra địa điểm kinh doanh – Cty TNHH Nin Sing Logistics phát hiện một số tang vật hàng hóa nhập lậu được gửi giao nhận tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Công an huyện Phong Điền đang tạm giữ một số tang vật như sau:

1. Cáp sạt nhanh : EC – 117M

2. Micro : Không nhãn hiệu

3. Usb : ET – M72

4. Sữa rửa mặt : SRV Sebiaclear Gel Mounssant 400ml

5. Bộ kem đánh răng : Colgate Optic White Plus Shine

6. Sữa tắm cho bé : Care Classic

7. Nước súc miệng : Colgate

8. Tinh dầu oải hương : Wu huo Xiang Xun

9. Mỹ phẩm nhãn hiệu nước ngoài

10. Tẩy vệ sinh ôtô : Foam Clear

11. Mặt nạ ngủ : Sees

12. Tay nghe không dây : 1562EA

13. Kềm tuốt dây điện : Kapusi

14. Xe đẩy trẻ em : V. Baby care

Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý tang vật, phương tiện nêu trên đến liên hệ Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế – chức vụ Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ để giải quyết. Điện thoại: 07103.850632.