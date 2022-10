Thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tìm người đã tham gia học các lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các buổi tối trong tuần, thời gian từ năm 2015 đến ngày 18/11/2020 mà chưa làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ về nội dung trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ, địa chỉ 71 Trần Phú, phường cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để gặp Điều tra viên Lý Phước Tăng – Đội 4, số điện thoại 0693.672215 để cung cấp thông tin, làm việc và giải quyết theo quy định, nếu sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà các cá nhân, tổ chức có liên quan không liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ để giải quyết, mọi vấn đề liên quan không được giải quyết về sau.