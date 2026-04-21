Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ: Cần cơ chế quyết liệt để “khơi thông” dòng vốn đầu tư công
Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận về kế hoạch đầu tư công và tài chính trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tham gia Phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội đoàn TP. Cần Thơ cơ bản thống nhất với các định hướng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, đại biểu cũng chỉ ra những nút thắt cần sớm tháo gỡ để phát huy hiệu quả dòng vốn hơn 8 triệu 220 ngàn tỷ đồng.