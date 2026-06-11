Thời sự

Bảng giá Dịch vụ, Thông báo và Quảng cáo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

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Mời tham khảo bảng giá Dịch vụ, Thông báo và Quảng cáo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OGLj9xwJv8tTxG5rO3tfn1_UIVN4rMu

Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 1

https://drive.google.com/file/d/1PWJ-NrSoxoaTicMmBUeOpAJ1XNjrYeh7/view?usp=sharing

Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 2

https://drive.google.com/file/d/1aTMqrijA5RpigviTYKbPnN3r1DPmJkPm/view?usp=sharing

Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 3

https://drive.google.com/file/d/1qBuMG6t2eQN1yLKrJL0pu8qwgF70SWGB/view?usp=sharing

Bảng giá quảng cáo Phát thanh FM:97.3MHz và FM:89.6MHz

https://drive.google.com/file/d/1jf64nbyc0rpxeF8Y6-OFS7WhNkwfGJj1/view?usp=sharing

Bảng giá dịch vụ

https://drive.google.com/file/d/147rOat6y7CEt4891L-cPJsxTnqxRrb2a/view?usp=sharing

Bảng giá quảng cáo trên báo in Cần Thơ và báo Điện tử Cần Thơ Online

https://drive.google.com/file/d/14oxfA2SAHIDaDDviw2IMhkmyKS-WZ_ph/view?usp=sharing

 

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