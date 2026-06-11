Bảng giá Dịch vụ, Thông báo và Quảng cáo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
Mời tham khảo bảng giá Dịch vụ, Thông báo và Quảng cáo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OGLj9xwJv8tTxG5rO3tfn1_UIVN4rMu
Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 1
https://drive.google.com/file/d/1PWJ-NrSoxoaTicMmBUeOpAJ1XNjrYeh7/view?usp=sharing
Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 2
https://drive.google.com/file/d/1aTMqrijA5RpigviTYKbPnN3r1DPmJkPm/view?usp=sharing
Bảng giá thông báo, quảng cáo truyền hình kênh Cần Thơ 3
https://drive.google.com/file/d/1qBuMG6t2eQN1yLKrJL0pu8qwgF70SWGB/view?usp=sharing
Bảng giá quảng cáo Phát thanh FM:97.3MHz và FM:89.6MHz
https://drive.google.com/file/d/1jf64nbyc0rpxeF8Y6-OFS7WhNkwfGJj1/view?usp=sharing
Bảng giá dịch vụ
https://drive.google.com/file/d/147rOat6y7CEt4891L-cPJsxTnqxRrb2a/view?usp=sharing
Bảng giá quảng cáo trên báo in Cần Thơ và báo Điện tử Cần Thơ Online
https://drive.google.com/file/d/14oxfA2SAHIDaDDviw2IMhkmyKS-WZ_ph/view?usp=sharing