Thông báo: Truy tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ: 1 bệnh nhân đã chết vào lúc 04 giờ 30 phút, ngày 29/5/2024 tại giường số 22, phòng hậu phẫu của Bệnh viện. Bệnh nhân là nam giới, khoảng 50-55 tuổi, chưa xác định được nhân thân, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chuyển đến. Đặc điểm nhận dạng: tóc cắt ngắn, da ngăm, cao 1m55, cánh tay trái có hình xăm màu xanh dạng bông hoa hồng.

Công an quận Ô Môn thông báo đến các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát trên địa bàn mình quản lý có người dân trình báo mất tích trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2024 đến ngày 29/5/2024 hay không? Nếu có trình báo mất tích, đề nghị hướng dẫn người dân đến Công an quận Ô Môn để cung cấp thông tin. Chi tiết cần trao đổi xin liên hệ đồng chí Trung tá Đào Thanh Sang – Điều tra viên, số điện thoại 0977333819.