Thông báo: Tìm chủ sở hữu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đang tiến hành điều tra vụ: “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 03/10/2023 và ngày 04/10/2023 tại khu vực Thới Thạnh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, TPCT đang tạm giữ 03 xe mô tô:

1. BKS: 65F1 – 7791, chủ xe: Nguyễn Minh Châu, ngụ: 95/62A CMT8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, loại xe: DI10 Màu sơn: Nâu.

2. BKS: 83H2 – 7658, chủ xe: Võ Khánh An, ngụ: ấp 1, xã Kiến An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, loại: 110HM, Màu sơn: Đỏ.

3. BKS: 65N1 – 5403, chủ xe: Nguyễn Thị Linh, ngụ: KV Thới Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, loại VS1 Màu sơn: Đen.

Người nào có biết các thông tin liên quan đến chủ sở hữu nói trên đến liên hệ Đội Điều tra tổng hợp – Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (Địa chỉ: số 1, đường số 37, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để giải quyết./.