Motor Image Việt Nam chính thức khai trương Đại Lý Subaru thứ 2 tại Đồng bằng sông Cửu Long

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại Việt Nam, tự hào chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Đại lý Subaru Đông Đô Thành, tọa lạc tại Trung tâm thương mại Sense City, số 01 Đại lộ Hòa Bình, Cần Thơ từ hôm nay.



Subaru Đông Đô Thành chính thức đi vào hoạt động từ 23/05/2020 và tọa lạc tại TTTM Sense City, số 01 Đại lộ Hòa Bình, Cần Thơ

Subaru Đông Đô Thành là đơn vị thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đông Đô Thành. Subaru Đông Đô Thành sẽ trưng bày và kinh doanh các mẫu xe Subaru để phục vụ các khách hàng Subaru ở Cần Thơ và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty TNHH Đông Đô Thành hiện cũng đang là đơn vị sở hữu đại lý Subaru Bình Triệu, Subaru Bình Dương và đã phục vụ các khách hàng yêu thích thương hiệu ô tô đến từ Nhật bản từ tháng 10 năm 2019 đến nay.



Subaru Đông Đô Thành sẽ phục vụ cho khách hàng tại Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Với việc khai trương đại lý Subaru Đông Đô Thành, các khách hàng Subaru tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có thể dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu và trải nghiệm các mẫu xe xuất sắc của Subaru.

Subaru Đông Đô Thành đi vào hoạt động sẽ là đại lý ủy quyền thứ 10 của Subaru tại Việt Nam. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay, hệ thống phân phối của Subaru Việt Nam đã có 12 chi nhánh và đại lý ủy quyền trên khắp cả nước, bao gồm:

Miền Bắc

• Subaru Hà Nội: Số 1 Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

• Subaru Long Biên: Số 3-5 Nguyễn Văn Linh, Lô 9, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Miền Trung

• Subaru Vinh: Số 300 V.I. Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

• Subaru Đà Nẵng: Số 158 đường 2/9, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng.

• Subaru Quảng Tri: Số 252 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Miền Nam

• Subaru Sài Gòn – Chi nhánh Q.7: Lô Th-1a, Khu Thương Nghiệp Nam, đường số 7, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

• Subaru Sài Gòn – Chi nhánh Gò Vấp: 19 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

• Subaru Bình Triệu: TTTM Sense City, Tầng 1, Cổng 2– Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

• Subaru Minh Thanh: Tòa nhà Yersin, Tầng 1, Số 30 – 32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

• Subaru Bình Dương: 5B /4A Đại Lộ Bình Dương, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

• Subaru Cần Thơ: Lô 3A Quang Trung, khu dân cư Hưng Phú 1, Hưng Phú, Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

• Subaru Đông Đô Thành: TTTM Sense city, số 01 Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.



Subaru Đông Đô Thành là đại lý ủy quyền thứ 10 của Subaru tại Việt Nam

Sự tăng trưởng doanh số bán, nhu cầu khách hàng không ngừng tăng lên tạo tiền đề cho hoạt động mở rộng mạng lưới liên tục, dự kiến đến cuối năm 2020 MIV sẽ có 19 đại lý ủy quyền và chi nhánh trên khắp cả nước. Tất cả điều này là nhờ vào sự ủng hộ và đón nhận của khách hàng với mẫu xe Forester thế hệ 5. Là mẫu xe SUV xuất sắc của thương hiệu Subaru, Forester sở hữu đầy đủ bộ 4 công nghệ cốt lõi của Subaru là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, động cơ Boxer, hệ khung gầm Subaru toàn cầu (Subaru Global Platform) và EyeSight – công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến – là thành phần chính hợp thành hơn 100 tính năng an toàn xuất sắc được trang bị nhằm tăng cường bảo vệ cho mọi hành khách trên xe. MIV sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới của mình để cải thiện và nâng cao hơn nữa những trải nghiệm của khách hàng với Subaru tại Việt Nam.

Những khách hàng yêu thích Forester tại Việt Nam nay cũng có thể đặt mua Bộ Phụ kiện đặc biệt GT Edition với thiết kế đầy chất thể thao và tinh tế cùng với xe Forester 2.0i-S hoặc xe 2.0i-S EyeSight mới. Mặt khác, các khách hàng hiện đang sở hữu xe Forester thế hệ 5 cũng có thể đặt mua riêng Bộ phụ kiện đặc biệt GT Edition để mang đến chất riêng và phong cách hơn cho chiếc xe của mình.

Forester thế hệ 5 đã giành được giải thưởng Grand Prix Award 2019 với số điểm cao nhất trong hạng mục đánh giá an toàn khi va chạm của Chương trình Đánh Giá Xe Mới Nhật Bản (JNCAP), do Chính Phủ Nhật Bản tiến hành thực hiện. Forester cũng nhận được chứng nhận ASV+++, mức đánh giá cao nhất của hạng mục an toàn chủ động JNCAP 2018-2019.

Đầu năm 2020, mẫu xe Forester EyeSight cũng vừa được vinh danh tại Mỹ khi chiến thắng giải thưởng Top Safety Pick + (TSP+) của Viện Nghiên Cứu An Toàn Giao Thông Mỹ (IIHS). Thành tích này là minh chứng cho sự cam kết và nhất quán của Subaru trong việc mang đến sự an toàn toàn diện cho tất cả hành khách trên xe và người đi bộ.

Để liên tục cập nhật các thông tin chi tiết của Subaru Việt Nam, khách hàng có thể truy cập https://www.subaru.asia/vn. Hoặc truy cập https://www.subaru.asia/vn/vi/how-to-buy/showroom-locations/ để cập nhật thông tin về hệ thống chi nhánh và đại lý Subaru Việt Nam trên cả nước./.